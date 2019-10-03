ATB'de Zeytinyağı Operatörlük Eğitimi gerçekleştirildi

Zeytinyağı Operatörlük Eğitiminin birinci gününde, Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda katılımcılara Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve ATB Zeytinyağı Tadım Paneli Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından, “Zeytinyağı Üretiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?” konu başlığı altında eğitim verildi. Ardından Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panel Başkanı Yusuf Küçük tarafından zeytinyağı tadımının nasıl yapılacağı teorik olarak katılımcılara anlatılarak, uygulamalı olarak zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

ATB Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, zeytinyağının, kabaca içeriğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat alma duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş örneğin zeytin hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk, acılık ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Eğitimin ikinci gününde ATB Konferans Salonunda HAUS Makine Satış Yöneticisi Emirhan Polat ve Satış Uzmanı Mutlu Köroğlu tarafından, Kontinü Sistem zeytinyağı makinelerinin çalışma prensibi, zeytinyağı taşıma bandı, yaprak aspiratörü, yıkama makinesi, zeytin kırıcısı, malaksör, dekantör ve seperatör, kontrol panosu ve kazan, işleme stoklama konularında teknik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin üçüncü günü ise Soğuk Sıkım Organik Zeytinyağı Fabrikasında eğitimde aktarılan teknik bilgiler uygulamalı olarak anlatılarak eğitim sona erdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası ve HAUS Makine ortaklığında gerçekleştirilen “Zeytinyağı Operatörlük Eğitimine” katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.