Atça Esnaf Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk babasını kaybetti

Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk’ün babası Mehmet Türk hayatını kaybetti.
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün babası Mehmet Türk hayatını kaybetti.
Atça Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Türk'ün Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve bir dönem şoförler odası başkanlığı yapan 82 yaşındaki babası Mehmet Türk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mehmet Türk'ün cenazesi Mutaf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Atça Çomaklı Mezarlığına defnedildi.