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Atça MYO'da oryantasyon eğitimi verildi

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksek Okulu (MYO) birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleşti.


Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tapu ve Kadastro, Tarımsal İşletmecilik programlarına bu yıl yerleşen öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitime Atça MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Güliz Müge Akpınar, ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevi Psikolog Öğr. Gör. Evrim Güreşen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Öğretim Gör. Güliz Müge Akpınar'ın açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde öğrencilere, akademik takvim, eğitim-öğretim yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve okulla ilgili konularda bilgiler verildi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Psikolog Güreşen, “Artık birey olarak ayaklarınızın üzerinde duracaksınız. Bu süreçte yaşadığınız tüm sıkıntılarda merkez olarak yanınızda olacağız” dedi.



Üniversite yaşantısının sadece derslerden ibaret olmadığını belirten Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serdar Paşa ise, öğrencilere derslerinin yanında sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları çağrısında bulunarak, yeni akademik yılda başarılar diledi.

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