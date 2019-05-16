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Atça MYO'dan çilek tadında sunumlar

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu (MYO) ikinci sınıf öğrencilerinin, Yüksek Okul Müdürü Dr.

Öğretim Üyesi Mehmet Umut Tuncer danışmanlığında yürüttükleri projeleri, Merkez Kampüs içinde açtıkları stantlarda sergilendi.


Ücretsiz çilek dağıtımı ADÜ Atça MYO öğrencileri, ismi Burbigen Fresh olan Sultanhisar Çileği'nin coğrafi işaretini tatlı ve güzel kokusundan aldığını söyleyerek; “Yaptığımız anketler sonucunda üzülerek söylemeliyiz ki Sultanhisar Çileği yeterince tanınmıyor. Amacımız bu eşsiz lezzeti Türkiye'ye tanıtmak” şeklinde konuştu.


Kendi el emekleriyle yaptıkları çilek sabununu ve çilek reçelini de tanıtan ADÜ öğrencileri, karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını söylediler.

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