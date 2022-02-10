Ateş savaşçıları bu defa buz gibi suda can kurtarmak için seferber oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde tarlada otlarken sulama kanalına düşen bir inek için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Kış ortasında içi su dolu kanala inen ateş savaşçıları bu defa buz gibi havada can kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlardan Hikmet Çaylak, otlaması için araziye saldığı ineklerden birinin eksik olduğunu görünce eve dönmeyen ineğini aramaya çıktı. İneği bölgeden geçen sulama kanalı içerisinde mahsur kalmış vaziyette bulan çiftçi Çaylak, kendi başına ineği kurtaramayınca 112 Acil Servis'i arayıp itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 112 tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiyesinde hazır bekleyen ekipler bölgeye sevke edildi. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı kanaldan kurtarmak için uzun uğraş veren ekipler, ineği sağ salim kanaldan çıkararak sahibine teslim etti.

Çevre sakinleri ve ineğin sahibi Hikmet Çaylak, fedakar çalışmaları ile hava kararmadan ineği mahsur kaldığı içi su dolu kanaldan kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.