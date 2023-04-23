Atık malzemeler, öğrencilerin elinde sanata dönüşüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde “On Parmağında On Marifet” projesi çerçevesinde açılan kursa katılan öğrenciler, öğrendikleri boyama ve süsleme teknikleriyle atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan el sanatları kursu, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Genç Ofisi Merkezi'nde düzenlenen ve 12-29 yaş arasındaki tüm gençlere açık olan kursa katılan öğrenciler, geri dönüşümün önemini öğreniyor. Boyama ve süsleme teknikleri ile kiremitten tavaya, atık kağıtlardan kemik parçaları ve poşetlere kadar birçok atık malzeme öğrencilerin elinde birer sanat eserine dönüşüyor. Plastik şişeleri güzel bir vazoya, kavanozları saksıya, atık ipleri kolye, bileklik ve anahtarlığa, tava ve kiremitleri ise dekoratif tablolara dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda geri dönüşüme de destek oluyor.

“Yıl sonunda sergilemeyi düşünüyoruz”

Kurs sayesinde öğrencilerin el becerilerinin yanı sıra sanatla ilgili bir bakış açısı da kazandıklarını ifade eden Efeler Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Kezban Kaya; “Kursunuz el sanatları kursu. Öğrencilerin el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeleri açısından çok önemli bir kurs. Öğrenciler bizzat yaşayarak atıkları, çalışmalarıyla bir ürüne dönüştürebiliyor. Zaten amacımız öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek ve ihtiyaç sahibi öğrencilere farklı ürünler armağan etmek. Yani bir yandan da sosyal sorumluluk projesi yapmış oluyoruz aslında. Kursiyerlerimiz gençlerden oluşuyor ama 12 ve 29 yaş arası isteyen herkes katılabilir. Ürünlerimiz atık malzemelerden oluşuyor. Kemik parçaları, poşetler, atık kağıtlar, camlar, kavanozlar, kiremitler, taşlar ve hatta eski tavalar. Bunların hepsini boyama teknikleri ve süsleme teknikleri kullanarak ürüne dönüştürüyoruz. Yaptığımız ürünleri yıl sonunda da sergilemeyi düşünüyoruz. Bileklik, oyuncak, kolye gibi ürünlerimizin bir kısmını da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi okullarımıza hediye etmeyi çok istiyoruz” dedi.

“Öğrendiklerim bana katkı sağlıyor”

Sanatı sevdiğini ve kendisini sanatla ilgili geliştirmek amacıyla kursa katıldığını belirten 9. sınıf öğrencisi Behiye Çermik; “Zaten sanata ilgim vardı ve bu ilgimi daha ilerletmek ve geliştirmek için bu kursa katılmak istedim. Aynı zamanda boş vakitlerimi, ders dışında kalan serbest zamanımı daha verimli geçirmek ve kafamı dağıtmak için katıldım. Kursta, atık malzemeler, mutfak eşyaları, kavanozlar, vazolar ve kiremitler gibi ürünleri geri dönüştürerek tekrardan kullanılabilir hale getiriyoruz. Biraz daha güzelleştirerek ev süsü gibi güzel dekoratif ürünlere dönüştürüyoruz. Kursta hem kendimizi geliştiriyoruz hem de iyi vakit geçiriyoruz. Şu ana kadar ipliklerle anahtarlık yaptık, kiremitleri ve eski tavaları boyayarak tabloya dönüştürdük. Daha sonra burada yaptıklarımızı evimize götürüp tekrardan değerlendirebiliyoruz. Burada sanat hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum ve o yüzden geliyorum zaten. Burada öğrendiklerim bana katkı sağlıyor. Boyama teknikleri, renklerin kullanımı gibi bir çok konuda teknikleri öğretmenimiz bize öğretiyor. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de atık malzemeleri tekrardan kullanılabilir süs eşyalarına çeviriyoruz. Çünkü burada öğrendiğim şeyler, burada da kalmıyor. Evde de atık bir şey bulduğum zaman onu atmak yerine, tekrardan kullanmak için bir şeylere dönüştürüyorum” dedi.

“Kendimizi geliştiriyoruz”

Aynı zamanda kursun kendisine terapi gibi geldiğini ifade ede 11. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Zengin ise “Burada boş zamanımı değerlendirmek. Ders sonrasında terapi niyetine kendimi sakinleştirmek ve yeni ürünler elde etmek için geldim. Burada çevreye atık zararlı kağıtları geri dönüştürerek kitap ayracı yapıyoruz, iplerle örgü yapıyoruz, bileklik yapıyoruz. Bu aralarda kiremitleri boyuyoruz. Onlarla dekoratif ürünler elde ediyoruz. Elimizden geldiğince bu çevreye atık ürünleri sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz. Ayrıca kurslarımızda kendimizi geliştiriyoruz. Bu zamana kadar atık kağıtlardan kalemlik yaptım, örgüden bileklik yaptım. Kiremitleri genelde ortasından delip duvara asmayı planlıyoruz. Dekoratif olarak kullanıyoruz daha çok” dedi.

Atıkları geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir hale getirmenin çok güzel olduğunu belirten 9. sınıf öğrencisi Bilal Altınışık da “Bu kursa, ilgimi çektiği için geldim. Zaten sanatla ilgili şeylere ilgim vardı. Burada da boyama tekniklerini öğreniyoruz. Anahtarlık yapıyoruz, kiremitleri boyuyoruz. Yani atıkları dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.