Atık pil getiren öğrenciye çevreci bez torba

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, Sıfır Atık Projesine destek için bir çalışma başlatan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idaresi, atık pil getiren öğrencilere okulda hazırlanan çevreci bez torba hediye etti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Müdürü Taner Yedinci, yaptığı açıklamada; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan projede Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürlüğü olarak projemizle öğrencilerimizle ve tüm personelimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı en üst seviyede ortaya koyacağımız inancındayız.

Doğal kaynakları verimli olarak kullanmak, atık miktarlarını azaltmak, israfı önlemek, atıkları kaynağından ayrıştırmak, atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak hem bir birey hem bir vatandaş olarak hepimizin görevidir. Özellikle öğrencilerimizin bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi, okullarımızda yapılması planlanan çalışmalara bir an önce geçilmesi; toplumsal duyarlılığın daha üst noktalara taşınmasında büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.

Projeye destek amacıyla kendilerinin de bir çalışma başlattığına dikkat çeken Yedinci, “Okulumuzdaki Sıfır Atık Projesi ile öğrencilerimizin doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yöntemi ile ilgili konularda farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizden gelen atık pil miktarına bakılmaksızın, her atık pil getiren öğrencimize okulumuz tarafından tasarlanan bez çanlardan verilmiştir. Projemiz ile birlikte yapılan bu çalışmaların atık ve geri dönüşüm konusunda öğrenci ve velilerimiz üzerinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda sorumluluk alarak özveriyle çalışan proje ekibine, okulumuzun tüm personeline ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.