Atık yağını getir, bulaşık deterjanını götür

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, toplanan atık yağları geri dönüşüme kazandıracak.

Sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmaları ile doğanın ve çevrenin korunmasına önemli bir katkı sunan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından lavaboya dökülen bir litre atık yağın, bir milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya sürüyor. Biriktirdiği 5 litre atık yağı Kuşadası Belediyesi'nin ana hizmet binası, Davutlar hizmet binası ve muhtarlık binalarına getiren vatandaşlara 1 litrelik bulaşık deterjanı hediye ediliyor. Vatandaşların geri dönüşüm kampanyasına katılımını teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanyaya Kuşadalılar büyük ilgi gösteriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir yandan doğayı ve çevreyi korurken bir yandan da ekonomiye katkı sunan geri dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek “Plastik ve metal atıkların doğada yok olma süreleri yüzlerce yıla ulaşırken bir litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kullanılmaz hale getiriyor. Bu duruma dikkat çekmek ve mevcut doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla başlattığımız kampanyamız belediye hizmet binalarımızda sürüyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.