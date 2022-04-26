Atıklardan yapılan oyuncaklar çocukları sevindirdi

Aydın'da Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen geri dönüşüm kursunda atıklardan yapılan oyuncaklar çocukların yüzlerini güldürüyor. El emeği ile yapılan oyuncaklar bin 157 çocuğa hediye edildi.

Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen geri dönüşüm kursunun atölyesinde atık malzemeler oyuncak ve hediyelik eşyalara dönüştürüyor. Kursiyerler ve eğitmenler tarafından el emeği ile yapılan ürünler ise çocukların yüzünü güldürüyor. 17 Halk Eğitimi Merkezinde 51 usta öğretici ve 473 gönüllü kursiyerin el emeğiyle yapılan 15 çeşit geri dönüşüm oyuncakları 38 okulda, bin 157 çocuğun yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlimiz Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğreticilerimiz ve kurslarımıza devam eden gönüllü kursiyerlerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklar için oyuncak yapımı ve dağıtımı için görev yaptılar. Kurs saatlerinin dışında bir araya gelen gönüllü usta öğretici ve kursiyerlerimiz topladıkları geri dönüşüm malzemelerinden çocuklarımıza oyuncak üretimi için kolları sıvadılar. Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemine dikkati çekmek adına ve çocuklarımızın istekleri doğrultusunda hijyenik şartlarda tasarlanan oyuncaklar, köy ve kenar semtlerde bulunan anasınıfı, ilkokul ve özel eğitim sınıfı öğrencilerine teslim edildi” ifadelerine yer verildi. Kurslarda 15 çeşit oyuncağın tasarlandığının belirtildiği açıklamanın devamında “51 usta öğreticimiz ve 473 kursiyerimizin görev aldığı oyuncak yapımında, tekstil atölyelerinden alınan atık bez ve kumaşlardan bebek üretiminden tutun, atık kavanoz kapaklarından mini müzik aleti yapımı gibi 15 çeşit oyuncak tasarlandı. Gelenekselliğin de işlendiği çalışmalarda unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar geri dönüşüm malzemeleri ile tekrar hayat buldu. 38 okulumuzdan bin 157 çocuğumuza ulaştırılan geri dönüşüm oyuncaklar ile birlikte aynı zamanda geri dönüşüm konusu ile sıfır atık konusunda farkındalık oluşumuna katkı sunulmuş oldu” ifadeleri yer aldı.