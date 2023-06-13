Atıkları sanata dönüştürdüler

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı sergi Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Atık ve doğadan elde edilen malzemelerden yapılan tuval çalışmaları, taş portresi, kozalak, kütük ve çeşitli tasarımlar yılsonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Okul Müdürü Feriştah Taşpınar açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin tahta tablo, taş, kozalak ve kütük üzerine yaptıkları eserleri yılsonu sergisinde bir araya getirerek Koçarlı halkının beğenisine sunduklarını ifade ederek, “Müdür Yardımcımız Kadir Kulcu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Sevim başta olmak üzere sergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yıl boyunca atık malzemelerden yapmış oldukları tahta tablo, taş, kozalak ve kütük üzerine eserleri yıl sonu sergisinde bir araya getirerek Koçarlı halkının beğenisine sunduk. Sergimizde 40 tuval ve 150 çeşitli eser yer alıyor. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı, protokolümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin açılışını gerçekleştiren ve sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, sıfır atık konusuna ülke olarak herkesin destek olması gerektiğini vurgulayarak "Gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı. Öğrencilerimizin de atıkları sanata dönüştürdüğünü görmek bizleri memnun etti. Çöp olarak adlandırdığımız atıkların çok güzel eserlere dönüşebileceğini bizlere gösterdiler. Geleceğimizin mimarları çocuklarımıza emek ve özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Sıfır Atık" konusunda farkındalık oluşturulan sergiyi gezenler, eserler konusunda öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler. Yoğun ilgi gören sergiyi gezen katılımcılar, öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler hakkında Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Sevim'den bilgi aldı.