Atilla Koç'tan Rektör Aldemir'e ziyaret

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yeni görevinde başarılar dileyen Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, ADÜ'nün Aydın'ın gelişimine ekonomik ve kültürel anlamda katkılar sunduğunu belirterek, üniversitenin halkla bütünleşen yapısıyla Aydın'a artı değer kazandırdığını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin öğrencisi ve personeliyle Aydın için güçlü bir potansiyel olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, ADÜ'nün Türkiye çapında bir marka olması için bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Ziyaret, Aydın'ın gelişmesi için atılacak adımlar ve yeni proje temennileriyle sona erdi.