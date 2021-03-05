Atletizm Geliştirme Projesi seçmeleri Kuşadası'nda yapıldı

Kuşadası Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaşama geçirilen Atletizm Geliştirme Projesi'nin Kuşadası seçmelerine ev sahipliği yaptı. Seçmelere 10-16 yaş arası toplam 32 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi'nin Kuşadası seçmeleri Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire Alanı'nın içerisinde yer alan kros parkurunda yapıldı. Seçmelerde toplam 32 genç ve çocuk sporcu ter döktü. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can seçmelere katılan öğrencilere Belediye Başkanı Ömer Günel adına başarılar diledi. Seçmelerin U14 kız kategorisinin birincisi Pınar Cabaş, U14 erkek kategorisinin birincisi Mehmet Efe, U16 kız kategorisi birincisi Alisar Krishmes, U16 erkek kategorisinin birincisi Efe Edis oldu. Dereceye giren öğrenciler, 15 Mart'ta Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenecek olan il seçmelerinde mücadele edecek.

Sporculara vitamin ikramı

Organizasyonun ardından Kuşadası Belediyesi'nin özel olarak tasarladığı Mobil İkram Aracı'ndan genç sporculara taze sıkılmış portakal suyu servis edildi. Seçmelerde kaybettikleri enerjiyi içtikleri meyve sularıyla yeniden depolayan sporcular Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.