Atmacanın yaraladığı güvercin ameliyat edildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde atmaca tarafından ağır yaralanan bir güvercin, ilçede bulunan veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 1 haftalık yoğun bakım tedavisini tamamlayan güvercin hayati tehlikeyi atlattı.

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan Yazıkent Mahallesinde yaşayan ve hobi olarak güvercin besleyen Ali Rıza Ümür'un uçurduğu güvercinlerden biri atmaca saldırısına uğradı. Atmacadan kurtulup ağır yaralı olarak kümes yakınlarına düşen güvercini ilçede bulunan Veteriner Hekim Hasan Aslan, ameliyata aldı. Yaklaşık 1 saat ameliyat edilerek yaraları dikilen güvercin bir hafta süren yoğun bakım sürecini başarı ile atlattı.

Atmaca saldırısında güvercinin kurtulmasının çok nadir olduğunu belirten Veteriner Hekim Aslan, “Güvercin geldiğinde çok kötü durumdaydı. Hemen steril bir ortam hazırlayıp güvercini ameliyata aldık. Güvercinin kursağı tamamen parçalanmıştı. Dikildikten sonra hızlıca iyileşme sürecine girdi. Önümüzdeki hafta güvercin yeniden uçmaya başlayacak” diye konuştu.

Kuş beslemeyi çok sevdiğini belirten Ali Rıza Ümür, “Atmacanın elinden kolay kolay güvercin kurtulamaz, kurtulsa da yaşayamazdı. İlk defa yaralı kurtuldu ve ameliyatın ardından kuş hayata tutundu” diyerek kuşunu sağlığına kavuşturan veteriner hekime teşekkür etti.