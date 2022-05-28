Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir ATV motosiklete binen 4 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Arazi motosikletinin ön kısmına bir kişi, sürücünün yanına bir kişi ve arka koltuğa bir kişinin bindiğini ve seyir halinde ilerlediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bazı vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Görüntüler üzerine polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.