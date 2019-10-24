Avrupa Şampiyonu Ayşegül Çakın, memleketinde coşkuyla karşılandı

Avrupa Halter Şampiyonu Ayşegül Çakın, memleketi Aydın'da başta İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu olmak üzere kurum personeli, kulüp sporcuları, antrenörler, arkadaşları ve vatandaşlar alkışlarla ve çiçeklerle karşıladı.

Milli Takım Antrenörü Yunus Emre Demirtaş ile birlikte gelen şampiyon Çakın, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde davul ve zurnalarla, coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Çakın'ı tebrik edip çiçek takdim etti. Çakın'ın annesi ve babası kızlarına sarılıp tebrik ederken göz yaşlarına hakim olamadı. Halterde Avrupa Şampiyonu Ayşegül Çakın, kardeşi ve babasıyla birlikte zeybek oynayıp başarısını kutladı. Programa katılanlar ise “Şampiyon” sloganları atarak Çakın'ın sevincine ortak oldu. Ayşegül'ün Aydın'ın altın kızı olduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Ayşegül, Türk bayrağını göndere çekti bizleri gururlandırdı. Aydın'ın altın kızı Ayşegül. 30'un üstünde madalyası var. Yıldızlarda dünya şampiyonu oldu. Gençlerde Avrupa şampiyonu olmuş Aydınlı bir genç. Bir çok Aydınlı gence rol model olacağını düşünüyorum. Kendisine ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bayrağımızı göndere yükseltti ve asker selamını çaktı. Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize ve bize gönlümüze su serpti. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah olimpiyatlarda ve diğer Dünya şampiyonalarında kürsüde görürüz. Allah sağlık sıhhat versin. Sakatlık vermesin. İnşallah bizi hep gururlandırırsınız” dedi.