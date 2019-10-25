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Avrupa şampiyonu Ayşegül'den MHP'ye ziyaret

Romanya’da düzenlenen Gençler Halter Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı milli halterci Ayşegül Çakın, MHP Aydın İl Teşkilatını ziyaret etti.

Romanya'da düzenlenen Gençler Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı milli halterci Ayşegül Çakın, MHP Aydın İl Teşkilatını ziyaret etti.


MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Romanya'da düzenlenen Gençler Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Aydınlı milli halterci Ayşegül Çakın ve Antrenörü Yunus Emre Demirtaş Hocamıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, şampiyonumuza hediyemiz olan ay-yıldız kolye ile başarılarının devamı diliyorum. Antrenör Yunus Emre Demirtaş Hocama ve şampiyonumuza hemşerilerim ve camiam adına teşekkür ediyorum” dedi.

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