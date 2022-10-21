Avrupa'dan Aydın Lisesi'ne ikinci kalite etiketi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği ödül töreninde Aydın Lisesi 2021 yılında kabul edilen eTwinning projesi ile üst üstüne ikinci defa '2021 Avrupa Kalite Etiketi'ni almaya hak kazandı.

Avrupa Komisyonu girişimi olan eTwinning, 2020 yılında Aydın Lisesi'nin başvurusunu yaptığı 4 projeyi de kabul ederek, eTwinning okulu olmasını onaylamış ve Avrupa Kalite Etiketi de vermişti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eTwinning ödül töreninde Aydın Lisesi 2021 yılında kabul edilen eTwinning projesi ile, 2020 yılında olduğu gibi üst üstüne ikinci defa '2021 Avrupa Kalite Etiketi'ni almaya hak kazandı. Okul Müdürü Serkan Akyol, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.