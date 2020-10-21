Avukat Ertuğrul, son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden Aydın'ın sevilen avukatlarından Senay Ertuğrul, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Barosu avukatlarından 73 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Senay Ertuğrul'un hayatını kaybetmesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Hayata gözlerini yuman sevilen avukat için yıllarca görev yaptığı Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi. Ertuğrul'un ailesi ve meslektaşlarının katıldığı törene, Senay Ertuğrul'un adliye önüne getirilen tabutu üzerine avukatlık cübbesi konuldu. Senay Ertuğrul'un eşi avukat Erol Ertuğrul, çocukları ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

"Göz yaşlarını tutamadı"

Törende kendisi gibi avukat olan eşi Erol Ertuğrul da kısa bir konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. Senay Ertuğrul'un avukatlığının yanı sıra çok iyi bir eş ve anne olduğunu ifade eden Erol Ertuğrul; “Senay Hanım benim fakülte arkadaşımdı, sonra eşim oldu. Her zaman söylerdim, kendisi benden daha iyi bir avukattı. Avukat kimliğinin yanı sıra çok iyi bir eş, anne ve arkadaştı ve benim de aşık olduğum tek kadındı” dedi.

Dua edilmesinin ardından, Senay Ertuğrul'un cenazesi, Bey Camii avlusuna getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ertuğrul'un cenazesi, Tellidede Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.