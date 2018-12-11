İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avustralya Büyükelçiliğinden Koçarlı'nın AB projesine 59 binlik destek

Avustralya Büyük Elçiliği, Koçarlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin hazırladığı “Aydınlık Geleceğe” projesine 59 bin lira desteklenecek.


Koçarlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin hazırlamış olduğu ve proje koordinatörü Selcen Sayın tarafından yürütülen “Aydınlık Geleceğe” isimli proje, Avustralya Büyük Elçiliği tarafından 15 bin Avustralya doları yani 59 bin Türk Lirası hibe desteği almaya hak kazandı.


Proje kapsamında Koçarlı Yeniköy İlkokulu-Ortaokuluna Steam teknoloji sınıfı açılması için Avustralya Büyük Elçiliği ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik arasında sözleşme imzalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.