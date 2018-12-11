Avustralya Büyükelçiliğinden Koçarlı'nın AB projesine 59 binlik destek

Koçarlı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü proje ekibinin hazırlamış olduğu ve proje koordinatörü Selcen Sayın tarafından yürütülen “Aydınlık Geleceğe” isimli proje, Avustralya Büyük Elçiliği tarafından 15 bin Avustralya doları yani 59 bin Türk Lirası hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Koçarlı Yeniköy İlkokulu-Ortaokuluna Steam teknoloji sınıfı açılması için Avustralya Büyük Elçiliği ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik arasında sözleşme imzalandı.