İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ay ışığı sohbetlerinin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu. Ses sanatçısı Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede Vuslateri, gelecekteki projelerini Kuşadalılar ile paylaştı.


Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Gonca Vuslateri'yi ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki etkinliğe; KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen etkinlik, Kuşadası Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.


-Projelerini anlattı


Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede sevilen oyuncu Kuşadalılar'a gelecekteki dizi, tiyatro ve sinema projelerinden bahsetti. Kuşadası'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Vuslateri, "Beni bu etkinliğe davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Kuşadası çok güzel bir yer. En yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.