İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, ay yıldızlı uçurtmalar saatlerce göklerde kaldı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Aydın Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Kardeşköy Atletizm Pisti'nde bulunan yeşil alanda, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte 30 uçurtma saatlerce göklerde uçuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.