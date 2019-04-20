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Ayakkabıcıda 37,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın’da polis tarafından düzenlenen operasyonda ayakkabıcı dükkanında 37,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Aydın'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ayakkabıcı dükkanında 37,5 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Germencik ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında kaçak içki üretildiği ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri iş yerini takibe aldı. İş yerinden elinde bir poşetle dışarıya çıkan şüpheli L.Y. polisler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede poşet içerisinde 5 litre kaçak içki olduğu tespit edildi. L.Y'nin ifadesi doğrultusunda içkileri ayakkabıcı dükkanında M.K'dan aldığını belirtmesi üzerine iş yerinde arama yapıldı. Yapıla aramada toplam 37,5 litre el yapımı bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kaçak içkiler tahlil için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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