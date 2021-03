Ayanoğlu, "Down Sendromunda erken fizik tedavi ve özel eğitim çok önemli"

Dr. Öğretim Üyesi Ayanoğlu, Down Sendromu ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, down sendromlu bireylerde, konuşma ve dil gelişiminde gecikme, zeka geriliği, epilepsi, tiroid fonksiyon bozukluğu, kısa boy, kalp ve sindirim sistemi anomalilerinin sık görüldüğünü belirtti. Ayanoğlu, down sendromlu bireylerin aşırı kilo alma eğilimleri olması nedeniyle ilerleyen yaşlarda obez olabileceğini ifade ederek, bu durumun ruhsal duydu durumlarını ve hareket yetilerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, “Erken başlanan fizik tedavi ve özel eğitimin, Down sendromlu bireylerin fiziksel ve bilişsel kapasitesini arttırmada büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kromozomların, canlı vücudundaki bir çok hücrelerin çekirdeklerinde bulunan sıkıca sarılmış DNA paketleri olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Ayanoğlu, “Normal koşullarda insanlarda yarısı anneden yarısı babadan olmak üzere 23 çift, toplam 46 kromozom bulunmaktadır. Down sendromu olan olgularda ise 21. Kromozom 2 adet değil 3 adettir. Bu nedenle Down sendromlu olguların toplam 47 kromozomu olur. Küçük ve yuvarlak yüz, çekik gözler, basık burun kökü, küçük ve daha düşük yerleşimli kulaklar tipik dış görünüş özellikleridir" diye konuştu.