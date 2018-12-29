AYBA tartışmalarına vatandaşlar da katıldı

Karpuzlu Yeni Mahalle'de yaşayan akciğer kanseri ve KOAH hastası Fehmi Akar'ı ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hasta yakınları sıkıntılarını anlattı.

Hastasına uzun zamandır Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı'ndan (AYBA) hizmet aldıklarını, bu hizmetin kendilerinden alındığını söyleyen Gülizar Akar, hizmetin durdurulmasına tepki göstererek "Engelleyenlere hakkımı helal etmiyorum. Allah vicdan versin" ifadeleri ile şu anda zor durumda olduklarını söyledi .

Büyükşehir Belediyesi'nin evlerine kadar gelerek yatalak eşi ve kendisi için AYBA eliyle hizmet verdiğini, şimdi ise bu hizmetin ellerinden alındığını belirten Akar "Verilen hizmeti engelleyenlerden şikayetçiyim, onlara hakkımı helal etmiyorum. Benim hastam evde AYBA'dan hizmet alıyordu. Şimdi nereye, nasıl götüreceğim. Ben her gün bir araba tutup, mazot katıp yatalak hastamı hastaneye götürmek zorundayım. Yatalak hastayla nereye, nasıl gidebilirim? Haklarımı helal etmiyorum. Bizim kimseyle işimiz de yok, kimseye zararımız da yok. Allah vicdan versin" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları sıkıntıları çok iyi anladıklarını, AYBA'nın kuruluş amacının da bu sıkıntıları çözmek olduğunu vurgulayan başkan Çerçioğlu, Gülizar Akar'ı "Artık AYBA gelemiyor, kusura bakmayın. Siz üzülmeyin, ben yine bir şekilde çaresine bakacağım. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Hiç üzülmeyin, ne zaman ihtiyacınız olursa beni arayın. Gerekirse özel doktor tutup gelirim" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.