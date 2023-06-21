Aydem Perakende ve Gediz Perakende, e-makbuz uygulamasına geçti

Bu uygulama sayesinde, veznelerde yapılan ödemeler sonrasında fatura ödeme belgesini sms ve e-posta yolu ile e-makbuz olarak almayı tercih eden müşteriler, kağıt tüketimini azaltarak daha yeşil bir yaşamı destekleyebilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'de vezne ödeme işlemleri esnasında müşteri bilgilerinin doğrulanması ve ödeme makbuzlarının dijital ortamda müşterilere gönderim sürecine ilişkin geliştirmeler tamamlandı. E-makbuz uygulamasıyla vezne ödeme işlemleri sonrasında müşterilere, kağıt makbuz yerine dijital olarak e-makbuz içeren sms ve e-posta gönderilecek. Aydem Perakende ve Gediz Perakende bu uygulamanın devamında e-makbuz tercihi yapan her 20 müşteri için Ege Orman Vakfı'na bir fidan bağışlayacak.

Serdar Marangoz: “Daha yeşil bir dünya için e-makbuzu seçin”

Söz konusu yenilikle, e-makbuzları müşterilere doğrudan sms ve e-posta yoluyla ileterek veri güvenliği sağlandığının altını çizen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı: “Fiziksel olarak veznelerden ödeme yapan müşterilerimize yılda yaklaşık 100 bin adet kağıt makbuz veriyoruz. Bu makbuzların kullanımı bir yandan ormanlarımıza zarar verirken bir yandan da verinin kontrolü anlamında müşterilerimiz için sorun oluşturuyor. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını oldukça kolaylaştıracak. Kağıt makbuz yerine e-makbuz almayı tercih eden müşterilerimiz, dijital ortamda evraklarına erişebilecek. Ayrıca tüm e-makbuzları, sms ve e-posta üzerinden takip edecek, ihtiyaç olması durumunda geçmiş makbuzlarına dijital ortamda kolaylıkla ulaşabilecek.”

Marangoz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Daha yeşil bir dünya için müşterilerimizi vezne ödemelerinde e-makbuz seçeneğine davet ediyoruz. Bu seçimi yapan her 20 müşterimiz için Ege Orman Vakfı'na bir fidan bağışlama kararı alarak ilk adımı biz atıyoruz. Tüm müşterilerimizin e-makbuz uygulamasını tercih etmesi durumunda, hep birlikte doğaya 5 bin ağaç daha kazandırmış olacağız.”