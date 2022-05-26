Aydem Perakende ve Gediz Perakende, IDC CIO Ödüllerinde Müşteri Deneyimi Kategorisinde ödül aldı

International Data Corporation (IDC) Türkiye CIO Zirvesi'nde gerçekleşen 2022 IDC CIO Ödülleri'nde Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde, 'Elektrik Abonelik Sözleşmelerinde Dijitalleşme Projesi' ile üçüncülük ödülü aldı.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, IDC tarafından düzenlenen ve bu yıl 13.'sü gerçekleşen IDC Türkiye CIO Zirvesi'nde, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yarıştığı 'Müşteri Deneyimi Kategorisi'nde üçüncülük ödülü aldı. Türkiye ve yurt dışından 500'e yakın üst düzey bilgi teknolojileri yöneticisinin katılımı ile düzenlenen zirvede; kuruluşların, geleceğin dijital dayanıklı kuruluşlarına dönüşmelerine yardımcı olacak en iyi uygulama stratejileri konuşuldu.

Proje ödüllerinin sahiplerini bulduğu zirve sonrası 2022 IDC CIO müşteri deneyimi ödülü hakkında açıklama yapan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Bilgi Teknolojileri Direktörü Gülsün Akhisaroğlu, “Dijitalleşme sürecimizde, müşterilerimize sunduğumuz deneyimi artırarak iyileştirmek, her zaman önceliğimiz ve odak noktamız oldu. Elektrik Abonelik Sözleşmelerinde Dijitalleşme Projesi'yle de bu başarıyı; müşteri deneyimini merkezimize alarak geliştirdiğimiz, çalışanlarımızın da benimsediği ve inanarak sahiplendiği yenilikçi politikalarımızla birlikte elde ettik. Bu ödülü; dijitalleşme yolculuğumuzda, yenilikleri kucaklayarak müşteri deneyimimizi perçinleyen, özveriyle emek veren çalışma arkadaşlarımıza armağan ediyorum. Bu önemli projeyle, fiziki sözleşme ve belge teyidi süreçlerini tamamen dijital ortama taşımış olduk. Evrak yükünü azaltıp, iş süreçlerindeki verimliliğin artmasını sağlayarak, müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelerimizi artık kolayca sadece birkaç dakikalık işlemle ve güvenle dijital ortamda gerçekleştireceğiz. Tüm bu yenilikçi çalışmaların karşılığını; şimdi başarılarımızın taçlandırıldığı ödüllerle alıyoruz. Yenilikleri takip eden, müşteriyi ve çalışanını odak noktasına alan bir şirket olarak, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.