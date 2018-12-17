Aydın 2018'de 4 milyon turisti ağırladı

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Aydın'ın 2018 yılında iyi bir turizm sezonunu geride bıraktığına işaret ederek; “Bu yıl 4 milyonun üzerinde turist Aydın'da misafirimiz oldu” dedi.

Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip illerin başında gelen Aydın'da 2018 yılı turizmini değerlendiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, 2016 ve 2017 yılına göre çok daha hareketli bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizdi. Aydın'ın 506 tesiste 65 bin 29 yatak kapasitesine sahip bir il olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'de yatak kapasitesi açısından önemli bir olduklarını söyledi. Yıl sonu itibariyle 175 bin kruvaziyer turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle Kurban Bayramı sürecinde yüzde 100 doluluk oranıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Aydın'ın 2018'de 4 milyonun üzerinde turisti ağırladığını dikkat çeken Yılmaz, yapılacak yeni tanıtım çalışmalarıyla bu sayının gelecek yıllarda artacağını işaret etti. Yılmaz, antik kentlerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini ve bu yerlerin gezi güzergahları içinde yer alması için birçok projenin onaylandığını hatırlattı.