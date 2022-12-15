Aydın, 2021 yılı Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'ne damga vurdu

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'nda düzenlenen 2021 Yılı Zeytin-Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'ne, Aydın damga vurdu.

2021 yılında en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ihracat şampiyonları ödüllendirilirken Efeler Diyarı Aydın'ın ihracatçı firmaları 2021 Yılı Zeytin-Zeytinyağı İhracatı Ödül Töreni'nde başarılarını ödülle taçlandırdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, “Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması “2021 Yılı Zeytin -Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'nde, Aydınlı ihracatçı firmalar 2021 Ambalajlı Sofralık Zeytin ve Ambalajlı Zeytinyağı Kategorisi'nde ihracat ödülüne layık görüldü. Aydın Ticaret Borsası üyelerinden 7 firmaya, ambalajlı sofralık zeytin ve ambalajlı zeytinyağı kategorisinde derece elde ederek ödüllendirildi.

“İlimiz için büyük onur ve gurur”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'nda düzenlenen 2021 Yılı Zeytin -Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni'nde Aydınlı zeytin ve zeytinyağı ihracatçı firmaların ödüle layık görülmesinin Aydın için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Ödül töreninde, 2021 yılında en çok ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ihracat şampiyonlarını tebrik eden Çondur; “İhracat şampiyonluğu ödüllerine layık görülen üyelerimiz, Türk iş dünyamıza, Türk ihracatçılığına, ilimize gurur kaynağı olmuştur. Aydınlı firmalarımızın gerçekleştirdikleri ihracatla Türk ekonomisine sağladığı katkıdan dolayı kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye'de tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin düzenlemiş olduğu Zeytin-Zeytinyağı Sektör Buluşması'na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan katılım sağladı.