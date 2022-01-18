Aydın, 2021 yılında en çok kazı çalışması yapılan il oldu

Dr. Umut Tuncer, Aydın'ın turizm ve kültür değerleri ile kültürel dinamikleri konusunda sunum yaptı ve bilgi alışverişinde bulundu. Aydın'ın arkeolojik kazılarda dünya şampiyonu olduğunu ifade eden Tuncer, “Aydın ülkemizde 2021 yılında arkeolojik çalışma yapılan yerler arasında 17 çalışma ile Türkiye'de hatta dünyada tek şampiyondur” dedi.

Dr. Umut Tuncer tarafından Nazilli Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasında organize edilen ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte cemiyet üyesi gazetecilerin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve İl Halk Kütüphanesi Müdür V. İsmail Akman katıldı.

Toplantının başlangıcında İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsmail Akman tarafından Aydın kültürü, turizmi ve arkeolojik çalışmaları ile ilgili müdürlüklerin faaliyetleri hakkında istatistiki bilgiler sunuldu. Dr. Umut Tuncer Aydın'ın kültür ve turizm değerleri ile kültürel dinamikleri konusunda bilgiler verdi ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“17 çalışma yapılan tek yer Aydın”

Dr. Umut Tuncer, turizmi yılın 12 ayına yaymak ve kültürel değerlerinin sayısını daha da artırmak için çok çalıştıklarını ve bunun da faydasını gördüklerini belirterek, “Aydın ülkemizde 2021 yılında arkeolojik çalışma yapılan yerler arasında 17 çalışma ile Türkiye'de hatta dünyada tek şampiyondur. Aydın Müzesi kuruluşundan bu yana farklı yapısıyla dünya müzeleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Aydın medeniyetler tarihi şehridir. Turizmde şampiyonlar ligi oyuncusudur. 2019 yılında 52 buçuk milyon turist ağırlayan dünyada en çok ziyaret edilen 6. ülkedir” dedi.

2021 yılının en önemli arkeolojik keşfi; "Mastaura Antik Kenti"

İl Müdürü Tuncer, Nazilli'de keşfedilen antik kent Mastaura'dan söz ederek; “Arama motorlarına ‘Nazilli Mastaura' yazın, yurt dışı sitelerinde göreceksiniz ve büyük gurur duyacaksınız. Müthiş bir duyuru performansıyla Mastaura adını tüm dünyaya duyurduk. Bu bize kaynak tahsisi sağlıyor, ilgi sağlıyor. 10 yıllık bir planlama ile Mastaura antik kenti, belki de 20 yılda görünür olacak. Arkeolojiyi takip eden tüm turistlerce ve bilim dünyasınca Mastaura Antik Kenti 2020 ve 2021 yılının en önemli buluşu olarak tarihe geçmiştir. Bu Aydın tarihi için çok önemli bir başarıdır” diye konuştu.

“1 milyon 700 bin turist ağırladık”

Aydın genelinde turizm rakamlarını da veren Müdür Tuncer, “Aydın'da istatistiklere göre şehrimize gelen turist sayısı 1 milyon 700 bindir. Kruvazör turizmi de bunun içinde. Dolasıyla 1 milyon 700 bin turist turizm tesislerimize girdi. Günü birlikçiler ve yazlığı olan kişileri tatil turizmi içerisine sokmuyoruz. Aydın'da otellerimiz yüzde 80 doluluk oranının altına nadiren düştü. Zaten bizim maksimum kapasitemiz 2 milyon civarında. Yeni otellere yeni tesislere ihtiyacımız var. Dolasıyla sizler de bu konuda bizim sesimiz olun. Özellikle Didim'de turizm tesisi inşa etmek noktasında hem coğrafi avantaj hem de bakanlığımızın mülkünde olan bu noktada yatırımcılar kiraya verebileceğimiz arsalarımız var. Didim'e yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Didim bence gelecek 10 yıl içinde Türkiye'nin potansiyeli en yüksek turizm ilçesi olacak. Müthiş bir iklimi, temiz ve sıcak denizi var. İklim 7 ay boyunca denize girilebilir düzeyde ılıman bir yapıya sahip. Hava çok temiz, doğası muhteşem. Bodrum'la arasında çok küçük bir mesafe var. Dolayısıyla Didim, Bodrum'un kopyası gibi. Bu anlamda yatırımcılar tarafından daha yüksek ilgiyi hakeden bir yer. Bu anlamda bizler yatırımcıları davet ediyoruz. Gelsinler incelesinler. Kuşadası bu anlamda doygunluğa ulaşmış durumda ve çok sayıda tesisimiz var. Didim'de tesis sayımızı arttırdığımızda biz çok rahat turist sayısında 3 milyona-4 milyona ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Turizmle yan yana getirebileceğimiz farklı kavramlar bulabiliriz”

İçinde turizm geçen daha birçok alanda farklı kavramların olduğunun altını çizen Müdür Tuncer, “Turizmle yan yana getirebileceğimiz farklı kavramlar bulabilirsiniz. Bir şehre ziyarete gitmenize neden olabilecek her türlü motivasyon turizm için de sayılabilir. Mesela Aydın'ın gastronomi turizmi bakımından avantajlı ürünleri var. Aydın yemeklerini saymaya başladığımızda uzun bir liste yapabiliriz. Ama bunun içinde bu lezzetlerin sunulacağı restoranlara, lokantalara ihtiyacımız var. Sağlık turizmi için de benzer bir hikaye anlatabiliriz” dedi.

“Kazılar ancak maddi desteklerle yapılabiliyor”

Kültürel turizme verilen yerel desteklerden de ve kazı çalışmalarından da söz eden Tuncer, “Bugün Gaziantep'te 3 çalışma yapılıyor. Gaziantep'in 3 çalışmasına Gaziantep Belediyesi'nin verdiği kaynak 15 milyon TL. İzmir'de 11 çalışma yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği kaynak 3 milyon TL. Mesela Pamukkale'de yapılan çalışmada bir ilçe belediyesi olan Pamukkale Belediyesi 2,5 milyon TL destek veriyor. Dolasıyla bu iş biraz maddi kaynaklarla yapılıyor. Bakanlığımız ortalama bir kazıya yaklaşık 400 bin para harcıyor. Aydın bu anlamda şanslı çünkü valimiz kültür çalışmalarına çok büyük önem veriyor. 2 ay önce Aydın için 1 milyon TL nakdi destek sağladı. Bu destek bizleri kamçıladı ve tüm kazılarımızda 3 hafta-1 ay gibi kadar sürede performanslı çalışmamızı sağladı. Yani kaynak çok önemli. Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında 90 bin TL civarında destek verdi. 2021 yılında da 190 bin TL civarında destek sağladı. Son 1,5 yılda Aydın'da çok önemli restorasyon çalışmaları imza attık. Özellikle yıkılma riski olan Tralleis, yani 3 gözler yapısının 1,5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 5 milyon maliyetle restorasyonunu tamamlamış olduk. Gurur duyduğumuz bir çalışma oldu. İkinci etabını da bakanımıza arz ettik. Onun için yakında yeniden çalışmalara başlayacağız. Biz bu yaz mutlaka Tralleis'i ziyaretçilere açmayı planlıyoruz. Kuşadası'nda Kurşunlu Manastırı'nın restorasyonu için bir proje çizdirdik. Kadı Kalesi'nin üzerini kapatıyoruz. Yörük Ali Efe Müze Evi'nin restorasyonuna başladık. Sultanhisar'da kütüphane çalışmamamız devam ediyor. Didim-Akbük kilisesi bizim korumamız altında” şeklinde konuştu.

“Nazilli turizmin öncüsü olacak”

Nazilli'nin de çevre ilçeleri ile birlikte birçok alanda turizmin öncüsü haline gelmeye başladığını ifade eden Müdür Tuncer, “Nazilli ve çevresi de turizm açısından bizim için çok önemli. Nazilli'de kültür merkezini faaliyette geçirmek önemli bir adımdı. Nazilli için altın bir yapıydı. Bir katını halk eğitim merkezine kazandırmak binayı canlandırdı. Bina insan trafiğine kavuşunca kütüphanede doluluk oldu. Orada ayrıca Adnan Menderes Sergi Salonumuz var. Orası da çok özel bir yapı. Yaz itibariyle inşallah tiyatro gösterilerine de başlayacağız. Ayrıca kütüphanemiz ve bulunduğu merkez yapısı olarak istatistiki bilgilere bakıldığında Türkiye'deki en önemli kütüphaneler arasına girmektedir. Nazilli'nin merkezindeki kütüphane binamızı biz terk etmiyoruz. Bu bina Nazilli'nin sembolik kültür değerlerinden biri. Onu da faaliyete geçireceğiz. Kültür Merkezi'ndeki kütüphaneyi bir şube olarak açtık. Merkez kütüphanemiz yine aynı yerinde olacak ancak depreme dayanıklılığı için güçlendirmesinin yapılacak olması nedeniyle bakanlığımızdan projeyi bekliyoruz. Yakında o proje uygulanacak. Keşiflerimiz yapılacak. Kütüphanemizi yine hizmete açacağız. 2 kütüphane de hizmet vermeye devam edecek” dedi.