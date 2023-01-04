Aydın 2022 yılında 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Önemli ihraç ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan illerden olan Aydın, 2022 yılında ihracatta 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi'nin ihracatı ise 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın ise 1,1 milyar dolar ile katkı sağladı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise 336 milyon dolar ihracatı Türkiye'ye kazandırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılında EİB bünyesindeki 12 İhracatçı Birliğimizin 9 tanesi ihracatını artırdı. Sanayi sektörlerimiz EİB'nin ihracatına yüzde 8 yükselişle 10 milyar 359 milyon dolarlık, tarım sektörlerimiz ise yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık katkı sağlarken, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 11 artışla 1 milyar 207 milyon dolara yükseldi. Demir-demirdışı metaller sektörümüz 2 milyar doları geçti. Bir diğer 2 milyar doları geçen kimya sektörü EİB bünyesinde temsil edilmesi gerektiğini bir kez daha ihracat rakamlarıyla ortaya koydu. 6 sektörümüz ise 1 milyar doları geçti. 2022 yılında 218 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken 123 pazara da ihracatımızı artırdık. Almanya yüzde 8 artışla 1,9 milyar dolar, ABD yüzde 13 artışla 1,4 milyar dolar, İtalya yüzde 4 artışla 1 milyar dolar ile ihracatımızdaki ilk üç ülke arasında yer alıyor. 2022 yılı Ukrayna ve Rusya savaşı, enerji krizi, resesyon ihtimali, ekonomik belirsizlik nedeniyle hem küresel ekonomi için bir dönüm noktası hem de ekonomik krizin Türkiye'nin merkezine yerleştiği bir yıldı. Buna rağmen Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2022 yılı için belirlediğimiz 18 milyar dolar ihracat hedefimize Temmuz ayında ulaştık. Bu ortam değişmezse 2023 yılında ihracat rakamlarında mevcudu korumak bile başarı olacak. İhracat rakamlarında gerilemenin yaşanmasını kaçınılmaz olarak değerlendiriyoruz” dedi.