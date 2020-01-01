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Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2019 tarihinde saat 07.00'da Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durduran ekipler içerisindeki 27 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen (10 erkek, 4 kadın, 16 çocuk yakalandı. Lastik bot içerisindeki 30 Düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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