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Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 01.25'te, ve 02.10'da Aydın ili Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 34 Somali, 18 Suriye, 9 Filistin ve 9 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen (30 erkek, 21 kadın, 19 çocuk) yakalandı Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

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