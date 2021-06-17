Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün akşam saat 22.45, sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.