İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz gün akşam saat 22.45, sıralarında Didim ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 84 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.