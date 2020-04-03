İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Adliyesi ve cezaevlerinde Korona virüs önlemleri

AYDIN (İHA) – Aydın Adliyesi ile açık kapalı cezaevlerinde, Korana virüs tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra bir takım önlemler alındı.


Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de mücadele edilen Korona virüs nedeniyle Aydın Adliyesi'nde bir takım önlemler alındı. Personel sayısı azaltma yoluna gidilirken, nöbet usulü çalışma sistemi getirildi. Adliye binası her gün dezenfekte edilirken, aynı zamanda ön bürolara mikrofon sistemi getirilerek sosyal mesafenin korunması sağlandı. Vatandaşlar ve personelin sağlığı için gerekli tedbirler artırıldı.


Ayrıca açık kapalı cezaevlerinde de, Adalet Bakanlığı'nca alınan önlemler kapsamında açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti de dahil görüşler özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında ertelendi. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler zaman kaybı yaşamadan hastaneye kaldırılması talimatı verildi. Yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi de temin edilerek, gerekli dezenfektan işlemleri düzenli olarak yapılmaya başlandı.


Açık ve kapalı cezaevlerinde tespit edilmiş bir vakaya rastlanmadığı kaydedilirken, açık cezaevinde dezenfektan ekibi kuruldu. Görevli personele maske ve eldiven temini yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.