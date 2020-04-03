Aydın Adliyesi ve cezaevlerinde Korona virüs önlemleri

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de mücadele edilen Korona virüs nedeniyle Aydın Adliyesi'nde bir takım önlemler alındı. Personel sayısı azaltma yoluna gidilirken, nöbet usulü çalışma sistemi getirildi. Adliye binası her gün dezenfekte edilirken, aynı zamanda ön bürolara mikrofon sistemi getirilerek sosyal mesafenin korunması sağlandı. Vatandaşlar ve personelin sağlığı için gerekli tedbirler artırıldı.

Ayrıca açık kapalı cezaevlerinde de, Adalet Bakanlığı'nca alınan önlemler kapsamında açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti de dahil görüşler özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında ertelendi. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler zaman kaybı yaşamadan hastaneye kaldırılması talimatı verildi. Yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi de temin edilerek, gerekli dezenfektan işlemleri düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Açık ve kapalı cezaevlerinde tespit edilmiş bir vakaya rastlanmadığı kaydedilirken, açık cezaevinde dezenfektan ekibi kuruldu. Görevli personele maske ve eldiven temini yapıldı.