Aydın Adliyesi'nde 'E-Duruşma' hayata geçirildi

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve avukatların bulundukları yerden duruşmaya katılabilmelerini sağlayan 'E-Duruşma' uygulaması Aydın'da da hayata geçirildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan E-Duruşma, pilot uygulama olarak yeni adli yılla birlikte ilk defa Ankara Batı Adliyesinde başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan E-Duruşma, teknik altyapısı hazır hale getirilen Aydın Adliyesi'nde de başladı. Bu kapsamda Aydın 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nin bir dosyasında e-duruşma yapıldı.

"Mobilden bağlanabilecekler"

Avukatların mobil cihazlarından da bağlanabilecekleri E-Duruşma ile ilgili Aydın Adliyesi'nden yapılan açıklamada, "E-Duruşma sistemi adliyemizde de uygulamaya geçmiş olup, bu kapsamda Aydın 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/146 Esas sayılı dosyasında E-Duruşma yapılmıştır. Yazılımı ve geliştirilmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan E-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına seyahat etmeye gerek kalmaksızın, bulundukları yerlerde gerek bilgisayar, gerekse mobil platformlar üzerinden video konferans yöntemi ile katılabilecektir. Avukatlar UYAP Avukat Portalı'ndan ‘Duruşma Sorgulama' menüsü aracılığıyla durumlarını sorguladıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak E-Duruşma talebi gönderebilecekler, hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşma günü, mahkemenin E-Duruşmayı başlatarak aktif etmesi üzerine avukatlar, ilgili duruşmaya portal üzerinden katılabilecekleri gibi aynı işlemleri yapmak suretiyle celse uygulaması aracılığıyla cep telefonlarından veya tabletlerinden katılabilecekler. E-duruşma sistemi tamamen Adalet Bakanlığı sunucuları üzerinden en kapsamlı UYAP güvenlik prosedürleri ile çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.