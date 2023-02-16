Aydın Adliyesi'nden deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Adliyesi'yle eşleşen Aydın Adliyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Aydın Adliyesi tarafından toplanan gıda, hijyen, giyim ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu kamyon Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Aydın Adliyesi'nden yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğümüzün Kardeş Adliye Projesi çerçevesinde Kahramanmaraş Türkoğlu Adliyesi'nde görev yapan meslektaşlarımıza ve personelimize ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri taşıyan kamyonumuzu yola çıkardık” denildi.