Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi 636 okul arasından finale kaldı

Liselerarası Müzik Yarışmasında 636 okul arasından finale kalan 25 okul arasında yer aldı.

Dünyanın en uzun soluklu ve en büyük gençlik organizasyonu 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nın sahnesi; Türkiye'nin dört bir yanından olmak üzere 55 ilden toplam 696 okulun sahne aldığı İstanbul, Ankara ve İzmir elemeleriyle, 2019 yılında bir rekora imza attı. 636 okul arasından 25 finalist grup belli olurken; 24 Nisan'a kadar fizy uygulaması üzerinden sürecek oylama sonucu, her eleme merkezinden ikişer olmak üzere toplam altı grup daha finalist olma şansını yakalayacak.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen ‘'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu'' ödülüne sahip 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan okullar belli oldu.

Aydın adına İzmir elemelerinde sahne alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Selim Işık – Misirlou'dan grup “Çiftetelli” şarkısıyla, 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde muhteşem jürinin karşısına çıkacak. Aydınlı öğrenciler finalde İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Bursa, Antalya ve Trabzon'dan gelen 25 okulla büyük ödüllerin sahibi olmak için yarışacak.

Elemelerinde Türkiye'nin dört bir yanından olmak üzere 55 ilden 636 okulun rekor katılım ile yarıştığı bu senede ön jüri tarafından belirlenen 25 liseye, fizy uygulaması üzerinden yapılacak oylama sonucu 6 grup daha katılacak.

54 ildeki 636 okul arasından 8 ilden 25 grubun finale kalmasının ardından, büyük rekabete imza atan 636 lisenin müzik grupları için daha her şey bitmedi. 3 eleme merkezinden 2, toplamda 6 grubun büyük finalde sahneye çıkma şansı sürüyor.

636 Lisenin Müzik Grubu fizy'deki Oylamada Destek Bekliyor

636 liseden genç müzisyenler, fizy uygulaması üzerinden 24 Nisan'a kadar sürecek oylama sonucu, 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sürprizlerle dolu büyük finale kalmak ve muhteşem jürinin karşısına çıkmak için destek bekliyor.

fizy'de yer alan eleme performanslarından en çok beğenilen ve oylanan 6 grup, finale katılmaya hak kazanarak, dev finalde büyük ödüller için yarışacak. 24 Nisan'a kadar devam edecek oylama sonucunda her eleme şehrinden 2 grup, toplam 3 eleme merkezinden 6 grup adını finale yazdıracak. 636 lisenin müzik grupları da bu 6 grup içine girmek adına destek beklemeye başladı.