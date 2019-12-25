Aydın, ADÜ'lü öğrencilerle kalkınmayı hedefliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnovatif Düşünme Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘Yenilikçi Beyin ve Teknoparklar' konu başlıklı seminer Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu'nda gerçekleşti.

Seminere, ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, İnovatif Düşünme Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas, ADÜ Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Eğitmen NPL Uzmanı Dilara Altınkan ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri Uzmanı Fotografik Hafıza Eğitmeni Kenan Menteşe katıldı.

ADÜ toplulukları çatısı altına yeni katılmış olan İnovatif Düşünme Topluluğu üyelerini bir araya getiren seminerde, ekip çalışması, yenilikçi düşünme, yenilikçi bir sistemi öğretme ve iş hayatına atılmadan iş deneyimi kazandırma amaçlandı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yönetim kurulu başkanı olduğu ADÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem “Üniversitemiz stratejik planı kapsamında yer alan tarım, enerji, sağlık ve turizm alanlarında ihtisaslaşmak istiyoruz ve bunun için yenilikçi gençlerimize ihtiyacımız var. Çözüm odaklı bir fikirle kapımızı çalmaya geldiğinizde adres bellidir ve her türlü yardımı sizlere sunarız” sözleriyle öğrencilere çağrıda bulundu.

“Fikri, Ürüne ve Katma Değere Dönüştürmek Gayretinde Olmalıyız”

Aydın ilinin yenilikçi gençlerle kalkınacağına vurgu yapan Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut İnovatif Düşünme Topluluğu'nun ilin kalkınması bağlamında lokomotif bir görevi olduğuna dikkat çekti. Aydın'ın 800 milyon olan ihracat rakamlarının, çevre illeri Denizli, Manisa, Muğla ile kıyaslandığında mevcut potansiyeline göre oldukça düşük olduğunu belirten Hüseyin Turgut, Teknokent'in bu düşük rakama 150 bin dolarlık katkıyla destek verdiğini söyledi. İnovatif Düşünme Topluluğu'nun kısa bir süre önce kurulmasına rağmen 1000'e yakın üyeye sahip olduğunu ifade eden Turgut, “Nicelikteki başarının niteliğe ve kaliteye de çevrilmesini bekliyoruz. Çünkü Aydın ihracatı için yenilikçi düşünme becerisine sahip insanlar kıymetli. Fikri, ürüne ve katma değere dönüştürmek gayretinde olmalıyız. Hiç ummadığınız bir zamanda, ummadığınız bir fikrin ekonomik değeri çok yüksek bir ürün haline gelip Aydın ihracatının komşu illerle olan farkını kapatması ihtimali her zaman mevcut. Toplumu ileriye götürecek fikirlerin Teknokent üzerinden ürüne ve katma değere dönüşme sürecini yönetim olarak takip edeceğiz” dedi.

ADÜ öğrencilerini toplum içindeki yetişkin rollerine hazırlamada aktif rol oynayan öğrenci topluluklarını Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de son derece önemsediğini belirten Turgut, multidisipliner bir anlayışla birbirleriyle etkileşim içinde ve aktif çalışmalar yürüten toplulukların çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Turgut ayrıca, ADVAK tarafından yürütülen ADÜ'de yeni bir uygulama olan ‘Askıda Yemek' kampanyasına destek veren ve bağışta bulunan Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas'a teşekkürlerini sundu.

Etkinlik, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'un katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye takdimiyle sona erdi.