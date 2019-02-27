Aydın AFAD İzmir'deki tatbikata katıldı

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli İzmir İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, meydana gelebilecek sel felaketi için düzenlenen tatbikata katıldı. Tatbikata katılan Aydın AFAD, hem AYDES (Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi) üzerinden hem de sahada arama kurtarma ekipleri tarafından destek verdi.

İnciraltı'nda bulunan Kent Ormanı'nın ev sahipliği yaptığı tatbikata Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir'den de ekipler katıldı. Senaryo gereği suda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için hemen harekete geçen ekipler, vatandaşları karaya çıkarmak için yoğun mesai harcadı. Suyun üzerine gelen bir helikopterden inen AFAD görevlisi, ip yardımıyla aşağıya inerek yardım bekleyen vatandaşı kurtarmayı başardı. Bir başka ekip ise zodyak bot ile yardım bekleyenlerin yardımına koştu. Argo adı verilen ve suda da gidebilen motorlu araç da yine vatandaşların kurtarılmasında büyük pay sahibi oldu. Senaryo gereği akrabalarını kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş da görevliler tarafından kurtarılırken, yapılan ilk müdahalenin ardından karaya çıkarıldı. Afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için gerçekleştirilen afet senaryosu başarı ile tamamlandı.