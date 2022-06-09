Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne dijital hastane belgesi

Aydın'da hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) O-EMRAM modelindeki 6. seviyeye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde, HIMSS Türkiye temsilcileri tarafından validasyon ölçümü yapıldı. "Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaşan Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, HIMSS kriterlerini yerine getirerek yapılan ölçümlerin ardından O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını başarılı bir şekilde gösterdi ve HIMSS O-EMRAM Seviye 6 ödülünü almaya hak kazandı.