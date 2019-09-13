‘Aydın Ahiliği' kaleme alındı

Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran tarafından, Aydın'da önemli bir yeri olan ‘Ahilik' geleneği kitap haline getirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran'ın yürütücülüğünü üstlenerek öğrencileriyle birlikte yazdığı kitap, Aydın Ahiliği ile ilgili ilk ciddi ve kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Eser, Aydın'daki Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması amaçlıyor.

Eser ile Aydın'da Ahilik kültürünün gelişimi ve burada yaşayan Ahi Babalarının isim, yer bazında tespitinin amaçlandığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliği içinde ‘Aydın Ahiliği' başlığı altında bir proje geliştirerek bu çalışmayı hayata geçirdik. Aydın'daki Ahi varlığına ilişkin bir başlangıç teşkil ederek bu noktadan sonra yapılabilecek çalışmalar da ana hatları ile belirlenmiş oldu. Proje, bugünkü Aydın ili sınırlarının ötesinde konunun muhtevası bağlamında Osmanlılar döneminde ‘Aydın İli' olarak tanımlanan ve kültürel özellikleri bağlamında birbirlerinden ayrılması zor olan bugünkü Aydın, Denizli ve Muğla sınırları ile İzmir'in Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerini kapsayan bir coğrafya bütününde çalışılmıştır.” dedi.

Yeni çalışmalar da hazırlanacak

Dr. Öğretim Üyesi Haykıran; projenin devamı çerçevesinde Aydın Ahiliği ile ilgili yeni çalışmaların da hazırlanacağını bildirerek; “Bu mütevazi çalışmanın vücuda gelmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen, her türlü bilimsel projenin destekçisi ve takipçisi olan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Akyol'a, çalışmanın önünün açılmasını sağlayan Vali Yardımcımız Ömer Faruk Günay'a, maddi ve manevi açıdan çalışmayı sonuna kadar destekleyen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan'a ve proje boyunca konunun takipçisi olarak karşılaştığımız her sıkıntının aşılmasında hayati rol oynayan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan'a teşekkürü bir borç bilirim” sözleriyle teşekkürlerini iletti.