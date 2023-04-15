Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan Efeler'de vatandaşlarla buluştu

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Müdür Turan, Efeler ilçesinde yaşayan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modellerinden yararlanan aileler ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde İl Müdürü Turan, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar da Turan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretler ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Efeler ilçemizde devletin şefkat eline ihtiyaç duyan vatandaşlarımız ile bir araya gelerek incelemelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin selamlarını ileterek 'Yüz Yılın Türkiyesi' diyerek çıktığımız bu yolda her haneye sevdamız olan Türk Bayrağı hediye ettik. Biz söz verdik. Bu şehirde kimseyi kendini yalnız hisettirmeyeceğimize var gücümüz ile son haneye ulaşıncaya dek" ifadelerine yer verildi.