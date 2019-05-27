Aydın AK Parti; “Darbecilere en sert cevabı milli irade verdi”

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs askeri darbenin 59'uncu yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı İbrahim Gündeş, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve partililer katıldı. Açıklamaya merhum Başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarının fotoğraflının yanı sıra dövizlerle katılan AK Partililer, darbeleri kınayarak mağdurları andı.

Aydın'ın yetiştirdiği önemli simalardan olan Adnan Menderes ve arkadaşlarını yad eden İbrahim Gündeş, “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır” dedi.

"Milli iradenin gücüyle en sert cevap verildi"

Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar ortaya çıktığını dile getiren Gündeş, "Milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; ‘Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir” ifadelerine yer verdi.

Tüm demokrasi şehitlerini ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacaklarını vurgulayan Gündeş, sözlerini şöyle tamamladı: “27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz”