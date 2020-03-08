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Aydın AK Parti'de 7. Olağan Kongre dönemi başladı

AK Parti Aydın İl Teşkilatı’nda, 7.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı'nda, 7. Olağan Kongre heyecanı Köşk ve Sultanhisar İlçe Başkanlığı seçimleri ile başladı.


Divan Başkanlığını İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'nın yaptığı Sultanhisar ilçe kongresi 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, İl Başkanı Ömer Özmen, milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, ilçe başkanları, ilçe delegeleri ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu'nun yeniden seçildiği kongrede İl Başkanı, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri verdikleri asker selamıyla şu anda operasyon halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman Mehmetçiğe selam ve de destek mesajı gönderdiler.

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