Aydın, Anadolu Mektebi'ne ev sahipliği yaptı

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Ege Bölgesi Sosyal Bilimler Liseleri Programı çerçevesinde Ege Bölgesi'ndeki 9 ilden Aydın'a gelen öğrenciler düzenlenen panelde, Türk Edebiyatı'nın yazarlarından Mustafa Kutlu'yu anlattı.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi çerçevesinde düzenlenen “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Ege Bölgesi Sosyal Bilimler Liseleri Programı" Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'taki 14 Sosyal Bilimler Lisesi'nden Anadolu Mektebi öğrencileri ile il koordinatörleri ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen programda bir araya gelen öğrenciler Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Mustafa Kutlu'yu anlattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İzmir'den Hamza Sarıcı başkanlığında panelist öğrenciler Aydın'dan Kağan Alaz Suna, Denizli'den Mukaddes Tuana Karacan, Muğla'dan İrem Cevizbaş ve İzmir'den Nilay Hasçolaklar'ın katılımıyla “Mustafa Kutlu Açılış Paneli” gerçekleştirildi. Panelde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Kağan Alaz Suna, Mustafa Kutlu'yu anlatarak sunumlar yaptı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'taki 14 Sosyal Bilimler Lisesi'nden Anadolu Mektebi öğrencileri ile kültür ve edebiyatımızın son yüzyıldaki önemli isimlerinden Türk ve dünya edebiyatına ölümsüz eserleriyle katkıda bulunmuş milli, manevi ve evrensel insani değerlerimizi kalemleriyle adeta bir nakış gibi işlemiş Mustafa Kutlu, merhum Cengiz Aytmatov ve Sezai Karakoç'u anlatacakları Ege Bölgesi Sosyal Bilimler Liseleri Programı için bir araya geldik. Anadolu Mektebi, Türk Kültürüne özellikle son yüzyılda ciddi katkılar sunan yazarlarımızın ışığında kendini ait olduğu milletini ve değerler mirasını tanıyan, emek ve insan merkezli bir hayat anlayışı ile milli ve evrensel bir sorumluluk ruhuna sahip, erdemli, ilkeli, araştıran ve sorgulayan, kendisine ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışan çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillere katkıda bulunmayı amaçlayan bir sivil toplum hareketidir. Anadolu Mektebi Aydın'ımızda ilk defa 2016 yılında Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından uygulanmaya başlamıştır. 2020 yılından itibaren diğer ilçelerimizde de faaliyete geçmiş ve halihazırda ilimiz genelinde 19 lise, 30 ortaokulumuzun katılımlarıyla devam etmektedir. Ülkemizin dünyadaki jeopolitik konum ve üzerinde yaşadığımız coğrafyada her geçen gün daha da önem kazanan varlığımızın bekası için geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ait olduğu milleti ve değerler mirasını tanıyan erdemli, ilkeli, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesiller olarak kendini hazırlaması gerektiği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu anlamda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ege Bölgesi'ndeki 9 ilimizden Anadolu Mektebi idareci, öğretmen ve öğrencilerine ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Panelist öğrencilerin sunumları büyük bir beğeni toplarken panel sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Mektebi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra Anadolu Mektebi Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Seyfullah Okumuş ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.