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Aydın Analig Badminton İl Karması seçimleri yapıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Karması Seçmeleri’ Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İl Karması Seçmeleri' Efeler Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.


Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2006, 2007 ve 2008 doğumlu sporcular seçmelere katıldı. Badminton il karması seçmelerine il genelinden toplam 125 sporcu ter döktü.


Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek, badminton il karması takımları belirlendi. Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarında temsil edecek takımlar 5 kız ve 5 erkekten oluşturuldu.


Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri Spor Şube Müdürü Serdar Küçük tarafından takdim etti. Badminton İl Karması Erkek ve Bayan Takımları Aydın ilini 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarında temsil edecek.

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