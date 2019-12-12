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Aydın Analig Voleybol İl Karması seçimleri yapıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması Seçmeleri” Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması Seçmeleri” Efeler Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.


Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2006,2007 ve 2008 doğumlu sporcular seçmelere katıldı. Voleybol İl Karması seçmelerine il genelinden 46 bayan, 21 erkek sporcu olmak üzere 67 sporcu ter döktü.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu seçmelere katılarak, sporculara başarılar diledi.


Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek Voleybol İl Karması Takımları belirlendi. Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında temsil edecek takımlar 14 kız ve 14 erkekten oluşturuldu.


Voleybol İl Karması Erkek ve Bayan Takımları 13 - 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Bilecik'de gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek.

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