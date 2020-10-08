Aydın Arıcılar Birliği sektörde yaşanan sıkıntılar hakkında Vali Aksoy'u bilgilendirdi

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye'de ciddi bir sıkıntıya giren arıcılar sorunlarını, Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla Vali Hüseyin Aksoy'a aktardı. Sektörde yaşanan sorun ve sıkıntılara ilişkin Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir'den brifing alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Gerek tabiatın dengesinin sağlanması gerekse arı ürünlerin insan sağlığına olan etkisi bakımından arıcılığı önemsiyoruz. Arıcılarımızın ayakta kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Aydın Arıcılar Birliği Yönetimi Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Gür, Ali Canlı ve Namık Aydoğdu ile Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Söke'de meydana gelen yangında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ve yangın sırasında olağanüstü gayret gösteren herkese teşekkür eden Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, o gece bizzat yangın mahalline gelip çalışmaları yerinde takip eden Vali Aksoy'a ayrıca teşekkür etti.

Yangını haber alır almaz, tüm arıcılara birliğin mesaj hattından bilgilendirme yaparak oluşturdukları acil müdahale ekibi ile binlerce kovan kolonili arıyı yanmaktan kurtardıklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Türkiye'nin en önemli çam balı üretim merkezlerinden biri ilimiz Aydın. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliğimize kayıtlı 2 bin 700 arıcımız, yaklaşık 15 bin kolonili arı kovanı ile faaliyetine devam ediyor. Ancak bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı ciddi bir koloni kaybımız var. Ayrıca Aydın, sezonda ülkemizin değişik illerinden yaklaşık 1 milyon kovanın üzerinde koloni ile 15 bin arıcımıza da ev sahipliği yapıyor. Yani önemli bir bal üretim merkezi olmasının yanında önemli bir arıcı hareketinin yaşandığı bir iliz. Bu yoğunluk ilimize ayrıca bir katma değer sağlıyor” dedi.

Aydın arıcısının aynı zamanda Türkiye'nin arıcılık yapılan illeri başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine de ana arı üretimi yapan bir ülke olduğunu belirten Aydın İli Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, “Bu yıl kuraklıktan olumsuz etkilenen arıcıların desteklenmemesi durumunda gelecek yıl arıcılık faaliyetlerini sürdürmesi çok zor” diyerek Vali Aksoy'dan destek istedi. Arıcılığın ülke için ne kadar önemli olduğunu ve tarımın olmazsa olmazı olduğunu bildiklerini belirten Vali Aksoy, gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Aydın'da Tarım Bakanlığı'na bağlı arıcılık sektörüne hizmet veren tek resmi kurumun Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği olduğunu ve son zamanlarda birilerinin sektöre siyaset bulaştırma gayretlerinin arıcılar tarafından dikkate alınmamasını da isteyen Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, Vali Aksoy'a desteklerinden dolayı arıcılar adına teşekkür ederek bölge arıcısının da “Hiçbir resmiyeti olmayan ve kendilerini arıcılar birliğinin başkanıymış gibi tanıtmaya çalışan kişilere de itibar etmeyin” dedi.