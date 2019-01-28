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Aydın ASKİ'den Acarlar açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesinde sorumluluk sahasında yer alan bölgelerde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.


Bugün Aydın'da yayın yapan bazı internet haber sitelerinde yer alan Acarlar Mahallesinde yaşanan su baskınlarıyla ilgili haber üzerine ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Acarlar Mahallesinin tamamında altyapı çalışmaları tamamlanmış olup sorumluluk alanımız içerisinde yer alan noktalarda da üst yapı çalışmaları sürmektedir. Habere konu 21. Sokak dâhil olmak üzere tüm toprak yolu olan sokakların üstyapı çalışmaları ilçe belediyesinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda yaşanan sorun söz konusu ilçe belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde yer alan toprak yolu olan sokaklarda henüz bir çalışma gerçekleştirmemesinden ötürü ortaya çıkmıştır” denildi.

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