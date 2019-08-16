Aydın ASKİ'den İkizdere Barajı açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Son günlerde kamuoyunu yanıltıcı yayınlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

Efeler, İncirliova ve Koçarlı ilçe merkezleri dahil toplam 30 mahallenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan İkizdere Barajı ve tesislerinin tüm maliyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce karşılanmaktadır. DSİ ile yapılan protokol gereği tüm yapım maliyetleri, tesislerin yapıldığı zamanki maliyetler üzerinden değil, tesislerden şehre su verildiği zamanki birim fiyatlara göre güncellenmiş yapım maliyetleri üzerinden, 30 eşit taksite göre Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından DSİ'ye ödemelere başlanmıştır. İkizdere Barajı ve tesislerinden bitirilmiş olanlardan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne devri yapılan yerler için şu ana kadar DSİ'ye 37 milyon 008 bin 262 TL (otuz yedi milyon sekiz bin iki yüz altmış iki Türk Lirası) bedel ödenmiştir. Protokole göre de daha 231 milyon 367 bin 416 TL (iki yüz otuz bir milyon üç yüz altmış yedi bin dört yüz on altı Türk Lirası) daha ödeme yapılacaktır. Proje kapsamında yeni yapımı bitirilen diğer tesislerin de ASKİ Genel Müdürlüğü'ne devrinden sonra yaklaşık 85 milyon TL daha tahakkuk yapılacak olup toplan DSİ'ye ödenecek bedel 350 milyon TL civarında olacaktır. DSİ'ye yapılan bu ödemelerden anlaşılacağı üzere İkizdere Barajı ve tesislerinin tüm yapım maliyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmakta ve ödenmektedir. Yapım maliyetlerinin DSİ veya başka bir kurum tarafından karşılanması söz konusu değildir. Yapılan ödemelerin dekontlarından da anlaşılacağı üzere yapım maliyeti karşılığı DSİ'ye ödeme yapıldığı açıkça bellidir” denildi.